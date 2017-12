Ford a produs deja aproape 3.000 de SUV-uri Ecosport, livrările au demarat şi primele trenuri au plecat din Craiova

ieri, 15:00 Autor: Bogdan Alecu

Ford România, cel de-al doilea constructor de pe piaţa locală a produs deja în octombrie şi noiembie aproape 3.000 de maşini Ecosport, iar în decembrie cel mai probabil producţia a urcat spre 5.000 de unităţi, astfel încât per total în acest an la Craiova s-au asamblat spre 8.000 de maşini din noul model. Mai mult, astăzi este ultima zi de producţie din acest an, iar muncitorii sunt la lucru după greva spontană de ieri.

În total, potrivit datelor Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA), la Craiova s-au asamblat în primele 11 luni ale anului aproape 43.800 de unităţi, în creştere cu 17% faţă de perioada similară a anului trecut când uzina producea monovolumul mic B-Max, a cărui producţie a încetat în septembrie anul acesta.

Ford EcoSport produs în Craiova a început să fie livrat clienţilor din pieţele europene, în vederea lansărilor locale din fiecare ţară, care vor avea loc în ianuarie 2018. Pe poarta fabricii Ford Craiova au ieşit deja peste 600 de unităţi Ford EcoSport la începutul lunii decembrie, ele fiind încărcate în trenuri pentru a fi exportate.

„Primele două trenuri încărcate cu EcoSport vor merge către Marea Britanie şi Germania, lansările naţionale la nivelul întregii Europe – implicit România – urmând să aibă loc după mijlocul lunii ianuarie”, a anunţat Ford. Peste 90% din producţie pleacă de la uzină pe cale ferată, în condiţiile în care infrastructura rutieră este subdimensionată din zonă iar un transport rutier ar bloca toate şoselele din jurul uzinei.

Pe piaţa locală, noul Ecosport poate fi comandat în prezent de la dealeri cu un preţ de 13.600 de euro cu TVA, valabil pentru motorizarea de 1,0 litri Ecoboost de 100 CP, produs de asemenea tot la Craiova şi echiparea Trend cu pachet Trend. Acesta include suplimentar climatizare automată, sistem multimedia Sync III cu display de 6,5 inchi, şase difuzoare, comenzi pe volan, porturi USB şi jante din aliaj de 16 inchi.

“Am înregistrat deja precomenzi pentru noul Ecosport. Această ofertă este valabilă până la finalul anului, iar de la începutul anului viitor vor demara livrările. Nu avem încă în showroom noul model, am mai avât câteva din vechea generaţie, însă interesul clienţilor este pentru cel nou”, a spus Sorin Creţu, director executiv pe vânzări al dealerului Ford BDT, unul dintre cei mai mari la nivel naţional. El a subliniat că interesul pentru Ecosport în România este mult mai mare în momentul de faţă decât era în 2012 pentru B-Max, monovolumul de clasă mică al americanilor, produs până în acest an la Craiova.

Spre comparaţie, noua Dacia Duster, cea de-a doua generaţie a SUV-ului produs la Mioveni, are un preţ cuprins între 12.350 şi 18.750 de euro cu TVA, dar Duster are dimensiuni similare cu ale SUV-urilor compacte, fiind cu peste 30 cm mai lung. Ca preţ însă, Ecosport reuşeşte să vină cu un preţ pentru care la Duster primeşti versiunea Comfort, cu motor aspirat de 1,6 litri şi 115 CP, aer condiţionat manual, radio-CD, cruise control şi geamuri electrice faţă/spate, printre altele.

Germania este singura piaţă pe care Ford a anunţat preţurile pentru toate versiunile şi pe care are un configurator funcţional. De asemenea, şi în Marea Britanie se poate configura un Ecosport, însă nu dispune de toate informaţiile.

În Germania preţul de pornire pentru Ecosport este de 18.590 de euro cu TVA, tot pentru versiunea Trend, cu motor Ecoboost de 1,0 litri şi 100 CP, practic cu circa 5.000 de euro mai scump decât oferta din România şi fără a include pachetul Trend. Mai mult, versiunea de top, ST Line cu dieselul de 1,5 litri şi 125 CP ajunge la 28.340 de euro cu TVA, ceea ce face din Ecosport cel mai scump automobil produs vreodată în România. În condiţiile în care clienţii din Franţa, Germania sau Marea Britanie, care atrag şi cele mai mari volume, optează de cele mai multe ori pentru versiunile superioare, cifra de afaceri a Ford România ar putea urca rapid spre 2 miliarde de euro. Spre comparaţie, B-Max, tot în Germania, are preţuri cuprinse între 12.990 şi 16.800 de euro cu TVA.

Producţia lui Ecosport ar putea urca la cel puţin 100.000 de unităţi odată cu demararea vânzărilor noului model, astfel încât acesta să poată intra în top cinci la nivel european. În luna martie când Ford majorase producţia de B-Max, uzina asambla într-un singur schimb 280 de maşini pe zi. Cu două schimburi pe zi uzina ar putea livra cel puţin 500 de automobile Ecosport pe zi începând cu finalul lunii noiembrie, astfel încât producţia anuală poate urca, în funcţie de cerere, până la 130.000 de maşini anual. Cu acest volum businessul americanilor ar putea trece de 2 miliarde de euro, Ford urmând să revină în topul celor mai mari exportatori ai României, după ce anul trecut s-a aflat pe locul al optulea.