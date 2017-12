A transformat un obiect banal într-un accesoriu care acum îi aduce 100 de milioane de dolari

ieri, 17:03 Autori: Florin Casota , Business Magazin

Sarah Kauss nu găsea o sticlă de apă potrivită pentru ţinutele ei, aşa că s-a hotărât să facă chiar ea una, scrie Inc.com. "Cheltuiam foarte mulţi bani pe genţi apoi scoteam sticla de apă care arăta ca un accesoriu pentru oamenii care se caţără pe munte. Am vrut să fac un produs cu stil, un produs de lux", a spus ea.

Probabil că nu te-ai fi gândit că lumea ar cheltui 45 de dolari pe o sticlă de apa îmbutelitată, dar Krauss a găsit un public dispus să plătească atât. Compania lui Kauss, S'well, înfiinţată în 2010, a ajuns de la venituri de 2,5 milioane de dolari în 2013 la 47 de milioane de dolari în 2015 şi a atins o cifră de afaceri de 100 de milioane de dolari în 2016, iar acest lucru nu s-a întâmplat doar datorită şansei. "Sunt atât de organizată, încât înnebunesc pe toată lumea din jurul meu. Anul trecut a fost unul dificil deoarece am trecut de la stadiul de proiect la start-up apoi la o companie medie, totul în doar un an şi jumătate", povesteşte Kauss. Acum 18 luni, ea a avea 18 angajaţi, azi are 47 de oameni în companie şi un plan de cinci ani "de inovaţie pentru sticlele de băuturi".

Sticlele lui Sarah Kauss se găsesc la magazinul de cadouri de la Muzeul de Artă Modernă din New York şi se vând la conferinţele TED Talk.

Citiţi continuarea aici