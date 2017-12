Ce aş fi vrut să ştiu despre bani când aveam 18 ani

ieri, 21:55 Autor: Alexandra Cepăreanu

Toţi tinerii care depăşesc stadiul comfortabil al liceului şi se înscriu la facultate încep să îşi pună întrebări despre cum se vor descurca pe plan financiar când vor fi pe cont propriu, potrivit Financial Times.

Krishan Puvvada, un student care a făcut practică la Financial Times, timp de trei săptămâni, a intervievat 12 personalităţi din redacţie şi din afara ei, în legătură cu sfaturi financiare pe care le pot da tinerilor de 18 ani din ziua de astăzi.

„ Sper ca eforturile şi munca depusă să îmi ofere posibilitatea la un loc de muncă care să îmi permită să îmi plătesc facturile fără probleme”, este una dintre îngrijorările lui Krishan Puvvada.

Cu toţii trebuie să ne asumăm responsabilităţi şi să ne gândim la viitor. „Când am fost în practică la Financial Times, anul trecut, mi-am făcut o idee despre cum publicaţia FT angajează studenţi. Celor de la FT le-au plăcut gândirea mea, iar acum, studenţii de la toate facultăţile din UK au acces gratuit la Financial Times.com”.

Krishan Puvvada , susţine că „în calitate de tineri, avem atât de multe provocări financiare şi politice pe care trebuie să le depăşim în viitor. Pentru a găsi soluţii la aceste probleme,trebuie să fim mult mai implicaţi în lumea politică şi în cea financiară, decât suntem acum”.

Vara aceasta el a avut oportunitatea de a lucra în biroul FT din Londra, timp de trei săptămâni, unde Clare Barrett, editorul FT Money, i-a dat un sfat, să întrebe redactorii şi comentatorii două lucruri: care a fost cel mai bun sfat financiar pe care l-au primit când erau tineri, şi ce înţelepciune financiară le-ar transmite tinerilor prin mine.

Deci, mai jos este o selecţie de gânduri care rezonează cu Krishan Puvvada, şi care speră să fie folositoare şi pentru voi.

Lionel Barber, editor Financial Times a început prin a spune că are o fobie pentru datorii. „Nu pot suporta să văd că datoriile mele sunt în creştere şi pe parcursul vieţii nu am avut prea multe datorii. Am preluat acest lucru de la tatăl meu, care a trăit în 1930, în timpul Drepresiunii. Am fost un economist, pentru că mi-a plăcut întotdeauna să am posibilitatea de a manevra lucrurile. Cred în economii şi nu îmi plac datoriile. De fapt, am fost atât de convins de asta, încât nu am cumpărat acţiuni la nici o companie, până la vârsta de 40 de ani. Probabil că acest lucru a fost o greşeală, dar nu am fost educat despre piaţa de valori”.

Lionel Barber vede o valoare în ceea ce priveşte investiţia, deoarece pe măsură ce oamenii înaintează în vârstă, trebuie să aibă grijă de pensia pe care o vor lua, şi este de părere că economiile şi investiţiile sunt cu adevărat importante.

Pentru că părinţii nu îi dădeau bani, Lionel Barber a fost nevoit să lucreze şi de sărbători. El a lucrat într-o fabrică care producea supape, pentru Sainsbury s, în Victoria şi în Germania, când era student. De altfel, el a mai mlucrat şi la fabrica de oţet Sarsons, din Vauxhall, timp de şase săptămâni.

„Tinerii trebuie să înţeleagă că au nevoie de abilităţi. Trebuie să aveţi ceva de oferit unui angajator, ceva special. De asemenea, faceţi tot posibilul să obţineţi o independenţă financiară, nu aşteptaţi ca părinţii să vă dea bani”.

Martin Wolf, comentator economic FT este de părere că trebuie cel mai importantă este educaţia. Şi asta este şi înţelepcunea financiară pe care le-o transmite tinerilor.

„În caz contrar, nu cred că am primit un sfat financiar. Dar mama mea a avut un instinct şi a cumpărat mai multe proprietăţi. Adaug că părinţii mei s-au născut în 1910 şi 1918, deci au fost copii Depresiunii. Asta a făcut, în consecinţă, să fie prudenţi şi au crezut că acţiunile sunt periculoase. Toţi prietenii lor au simţit acelaşi lucru, şi anume că pieţele financiare au fost cele care au provocat haos. Şi acum ştim că ei au avut dreptate”, a spus Martin Wolf.

Neil Woodford, director de investişie la Woodford Investment Management susţine că cea mai bună lecţie financiară pe care a învăţat-o, a fost să pună la îndoială ideea că pieţele sunt eficiente.

„Economia este studiul comportamentului uman, la fel de mult ca orice altceva. Cred că cel mai bun mod de a adăuga valoare este concentrarea pe lucrurile fundamentale- şi aici mă refer la performanţa reală a unei afaceri şi activitatea reală în economie. Pe termen scurt, piaţa poate fi profund ineficientă şi obsedată de lucruri care au o relevanţă foarte mică pentru succesul pe termen lung al unei companii sau al unei economii”.

Theo Paphitis, antreprenor la Dragon s Den a spus că decizia pe care o iei când îţi termini studiile îţi defineşte tot restul vieţii.

„Deci, în ceea ce priveşte alegerea cea mai potrivită pentru securitatea financiară, pe măsură ce înaintăm în vârstă, sfatul meu este să faceţi ceva de care sunteţi pasionaţi şi care vă reprezintă interesele, pentru că o veţi face tot restul vieţii”.

Theo Paphitis a spus că el a fost destul de norocos şi şi-a găsit pasiunea de mic. „În final, dacă nu îţi place ceea ce faci, va fi foarte greu să reuşeşti să faci bani din acel lucru”.

„Cel mai bun sfat financiar pe care l-am primit a venit de la mama mea- cashul este în continuare rege. Este regula numărul unu din viaţa mea. Asta vă ajută să înţelegeţi valoarea banilor şi să vedeţi că totul este fum şi oglinzi. Dacă lichidităţile se termină, este ca un atac de cord pentru afacerea ta. Trebuie să păstraţi acel font şi veţi avea siguranţă financiară”.

Claer Barrett, editor FT este de părere că persoanele de 18 ani, din ziua de astăzi, trebuie să înţeleagă cum funcţionează împrumuturile pentru studenţi.

„Acestea pot fi numite împrumuturi, dar sistemul funcţionează ca un impozit pentru absolvenţi. Pur şi simplu, guvernul aşteaptă să i se ramburseze taxele de şcolarizare şi împrumuturile de întreţinere, prin plata unei taxe mai mari, timp de 30 de ani. Cât rambursaţi depinde de cât de mult câştigaţi”.

Dacă nu faci o facultate şi te angajezi pe un salariu mai mic de 21.000 de lire sterline, nu plăteşti nici o taxă de absolvent. Dar având o facultate, sunt şanse să aveţi un salariu mult mai mare de 21.000 de lire.

„Când faceţi acest lucru, veţi plăti 9% din suma pe care o câştigaţi peste pragul de 21.000 de lire, nu 9% din suma totală”.

Sfatul Claerei Barrett este să încercaţi să vedeţi „meseria” de student ca pe o investiţie în viitoarea carieră.

Lucy Kellaway, fost profesor de matematică, care acum este editorialist la FT a spus că atunci când era mică, nimeni nu i-a dat nici un sfat financiar, pentru că în familia ei nu se discuta despre bani. Ea a învăţat de la părinţii ei că să cheltui bani nu este ceva atât de important.

„Să merg cu un taxi sau să mănânc în oraş, erau considerate lucruri inutile. Asta s-a transformat în sfaturi financiare utile. Sfatul pe care l-am primit când am împlinit vârsta de 18 ani nu este departe de ce am spus mai sus. Cel mai important lucru pentru părinţii mei era să înţeleagă cum să îţi gestioneze cât mai bine bugetul. Trebuiau să înţeleagă de unde vin banii şi pe ce se duc”.

Lucy Kellaway a spus că primul pas este să ştii care este valoarea banilor. „Cel mai rău mod de a înţelege acest lucru este să nu faci nimic, în timp ce aştepţi bani de la părinţi, iar cea mai bună modalitate este să ai un job. Atunci vei înţelege cel mai bine valoarea banilor, pe ce îi cheltuieşti şi cât de important este să economiseşti. Al doi-lea sfat este că banii sunt plictisitori şi nu trebuie să îi laşi să îţi controleze viaţa”.

Merryn Somerset Webb, editorialist la FT

„Sfatul mamei mele a fost – fii simplistă. Cele mai mari dezastre financiare au avut loc din cauza complicaţiilor. Foarte mulţi oameni au foarte multe produse financiare în foarte multe locuri şi înţeleg foarte puţin din fiecare. Acest lucru creează confuzie şi stres”, a spus Merryn Somerset Webb.

În opinia ei, lucrurile pe care trebuie să le înţelegeţi şi de care aveţi nevoie sunt:

1. investiţia în pensia pe care o veţi primi când nu o să mai lucraţi

2.stocurile şi investiţia în Isa (Industry Standard Architecture)

3.un cont cu bani pentru situaţi de urgenţă

4.un cont de economii gol

5.un card de credit

Lindsay Cook, editorialist pe domeniul financiar la FT a spus că răbdarea părinţilor ei pentru afacerile lor a fost cea mai bună lecţie financiară pe care o putea avea.

Tatăl ei a moştenit o mică avere, dar nu a avut niciodată o casă. „El împreună cu mama mea au deschis un mic magazin pe care l-au închiriat. Din afară totul părea frumos, dar datoriile creşteau. Când am început să lucrez la ziarul local, mi-am deschis un cont de economii. Eram plătită în fiecare la sfârşit de săptămână, şi am păstrat jumătate de sumă timp de 3 ani Când mi-am schimbat locul de muncă, aveam destui bani pentru a îmi cumpăra o casă în Sheffield”.

Paul Lewis, prezentator la BBC Radio 4s, Money Box

„Tatăl meu, care credea cu tărie în pensii, mi-a dat cel mai bun sfat când eram tânăr. A menţionat adesea pensia pe care o avea el, ca fost profesor. Când am obţinut primele mele locuri de muncă, am convins micii angajatori, pentru care lucram, să pună în aplicare o schemă pentru pensii. Când am început să lucrez pe cont propriu, am continuat să plătesc cât am putut şi am beneficiat de avantajele acestui lucru când am ajuns la vârsta de 65 de ani”.

Paul Lewis este de părere că tinerii de 18 ani au nevoie de acelaşi sfat. „Achiziţionaţi-vă propria casă, plătiţi cât de mult puteţi pentru pensie şi fiţi foarte sceptici în ceea ce priveşte industria serviciilor financiare”.

John Ridding, director executiv Financial Times a spus că o lecţie importantă pe care a învăţat-o când era tânăr a fost să îşi chletuiască banii pe călătorii spre insulele Greciei.

„De fapt, este un punct foarte serios. Risipirea fondurilor nu este distractivă. Sfatul pe care l-aş da acum ar fi să îţi păzeşti spatele. Nu îţi pune toate ouăle într-un singur coş. Diversitate”.

Baroness Altman, ministrul pensiilor a spus că cel mai bun sfat financiar pe care l-a primit când era tânără a fost depsre puterea invetiţiei, care poate să crească pe termen lung, decât să economisească pentru zile negre.

„O lecţie bună pe care am învăţat-o a fost că trebuie să continui să investeşti atunci când piaţa este slabă, pentru ca puteţi obţine mai mult atunci când aşţii vând, decât atunci când cumpără”.

Sfatul ei pentru tinerii de 18 ani de astăzi este să nu îşi piardă credinţa în economii şi să pună la o parte bani pentru viitorul lor, atât prin rambursarea datoriilor, cât şi prin achiziţionarea de active, atunci când este cazul.