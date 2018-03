David Ogden Stiers, star al serialului "M.A.S.H.", a murit la vârsta de 75 de ani

astăzi, 16:44 Autori: Ana Obretin - Mediafax , Mediafax

Stiers a murit în locuinţa sa din Newport, Oregon. Actorul suferea de un cancer la vezica urinară.

Cel mai celebru rol al său a fost maiorul Charles Emerson Winchester III, un chirurg cu sânge nobil, din serialul de succes difuzat de postul CBS "M.A.S.H.", o producţie de comedie cu accente dramatice, inspirată de războiul din Coreea. Pentru acest rol, Stiers a fost nominalizat de două ori la premiile Primetime Emmy, în 1981 şi 1982.

Ulterior, în 1984, a primit un Primetime Emmy pentru rolul fondatorului Comitetului Olimpic al SUA, William Milligan Sloane. din miniseria difuzată de NBC "The First Olympics: Athens 1896".

De asemenea, Stiers a jucat în serialul produs de ABC "North and South", dar şi în filmul TV "J. Edgar Hoover" (1987).

Stiers şi-a împrumutat vocea multor personaje din desene animate, colaborând la opt lungmetraje Disney, inclusiv la filmul lansat în 1991 "Frumoasa şi Bestia/ Beauty and the Beast", "Cocoşatul de la Notre Dame/ The Hunchback of Notre Dame", "Pocahantas" şi "Lilo & Stitch", dar şi la versiunea în engleză a peliculei regizate de Hayao Miyazaki "Spirited Away".

Născut în Peoria, Illinois, Stiers s-a mutat la New York în 1969 şi a studiat la prestigioasa Julliard School, înainte să se alăture unei celebre companii de teatru, Houseman City Center Acting Company.