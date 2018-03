Afacerile Flanco s-au apropiat de 1 miliard de lei în 2017. „A fost cel mai bun an din istorie pentru noi“

astăzi, 00:07 Autor: Cristina Rosca

Retailerul electro-IT Flanco şi-a bugetat pentru 2018 un avans al businessului de 5-8%, în linie cu cel de anul trecut, care a dus afacerile la un pas de 1 mld. lei.

„În 2017 am avut o strategie duală. Pe de-o parte am avut afaceri de 983 mil. lei, în creştere cu 7%. Istoric, a fost cel mai bun an al nostru. Pe de altă parte însă, a fost un an al eficientizărilor“, explică Dragoş Sîrbu, cel care conduce businessul Flanco.

Retailerul şi-a restructurat puternic businessul anul trecut şi în primele luni din 2018, închizând 16 magazine, în principal în malluri precum cele din grupul Iulius, dar şi Promenada şi AFI Cotroceni. Pe de altă parte, în aceeaşi perioadă au fost deschise 18 unităţi, stradale sau în boxu­rile din parcurile comerciale. „Am închis în malluri din cau­za chiriilor mari pe care nu le-am fi putut susţine ţinând cont de majorările salariale constante din ultimii ani.“

Compania deţinută de Iulian Stanciu, acţionar şi CEO al eMAG, păstrează însă o serie de magazine în malluri. Flanco şi-a bugetat alte 15 deschideri în acest an, dintre care zece vor fi în parcurile comerciale unde Flanco merge alături de jucători precum Takko şi Pepco (modă), Deichmann (încălţăminte) şi Kaufland (hipermarketuri).

Continuarea pe ZFCorporate



ZF Corporate este serviciul de business intelligence al Ziarului Financiar. Pentru a putea avea acces la informatii trebuie să vă abonaţi la ZF Corporate sau la unul din cele 12 fluxuri ale sale, profilate pe sectoare de activitate (Bănci, Retail, Agricultură, Energie şi altele) - vezi prezentarea video a ZFCorporate. Detalii de abonare la ZF Corporate: Alexandru Matei (tel. fix: 0318.256.286) sau trimiteţi un email cu datele dumneavoastră de contact prin care solicitaţi informaţii şi abonare la adresa alexandru.matei@zf.ro. Veţi fi contactat în maximum o oră.