Cât costă un vagon de tren produs în România?

astăzi, 13:28 Autor: Mădălina Panaete

Un vagon de dormit costă 1,057 de miloane de euro plus TVA, adică peste 1,2 milioane de euro. Un vagon cuşetă are un preţ similar, în timp ce un vagon salon de clasa a doua acostă 1,012 milioane de euro plus TVA, se arată într-un document care prezintă contractul de tip Sale&Lease Back (vânzarea şi răscumpararea în leasing) între Astra Vagoane Călători, unul dintre cei mai mari producători locali de material rulant, şi Raiffeisen Leasing IFN, membră a grupului financiar Raiffeisen.

Contractul include şase vagoane de tip cuşetă, de dormit şi de clasa a doua, cu o valoare totală de peste şapte milioane de euro, conform calculelor ZF.

Astra Vagoane mai realizează şi metrouri, dar şi autobuze şi tramvaie.

Fabrica Astra Vagoane Călători, controlată de Valer Blidar, a finalizat anul trecut cu afaceri de 60,9 milioane de lei şi pierderi de 9,2 milioane de lei, faţă de afaceri de 96 milioane de lei şi profit net de circa 1,4 milioa­ne de lei, arată datele de la Minis­terul de Finanţe.

Anul trecut, Blidar a demarat şi producţia de autobuze şi trolei­bu­ze electrice la Arad, o nouă divizie de business, care va contri­bui la creşterea cifrei de afaceri.

Industriaşul a intrat la început de an şi în transportul de călători pe calea ferată, după ce a construit un tren cu şase vagoane şi a pus bazele companiei Transcarpatic.

Fabrica Astra Vagoane Călă­tori din Arad a fost desprinsă din fosta Întreprindere de Vagoane Arad, care a produs primele gar­nituri pentru metroul bucureş­tean. Pe lângă fabrica ce produce vagoane, omul de afaceri mai deţine şi firmele Astra Vest, Sirv Titu, fabrica de marmură Mar­mura Bucureşti şi compania Tristar Bucureşti.

În producţia de material rulant mai activează şi alte companii precum Astra Rail Industries, controlat de gigantul american Greenbrier, cu afaceri de circa 3 mld. dolari anual din producţia de vagoane, dar şi Alstom Transport şi Softronic.