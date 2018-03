ZF Live. Florentina Şuşnea, PKF: Am adus din India un specialist în transfer pricing pentru că aici nu am găsit

astăzi, 00:07 Autor: Alexandra Cepăreanu

Florentina Şuşnea, manager partner la firma de contabilitate, consultanţă fiscală şi audit fiscal PKF Finconta

Biroul de consultanţă şi audit PKF Finconta, care are 54 de angajaţi şi venituri de 1,7 milioane de lei în 2017, a adus din India un specialist cu 12 ani de experienţă în transfer pricing pentru a acoperi această zonă în care există o cerere foarte ridicată.

Aria de transfer pricing din zona de fiscalitate este nouă şi se confruntă cu o criză profundă de resurse umane specia­lizate. „Nu am găsit specialişti pentru această zonă la noi în ţară şi am fost nevoiţi să căutăm în afară, astfel, am adus de la Deloitte, India, un specialist cu 12 ani de experienţă în zona de transfer pricing“, a spus Florentina Şuşnea, manager partner la firma de contabilitate, consultanţă fiscală şi audit fiscal PKF Finconta, în cadrul emisiunii de business ZF Live.

Un pachet salarial pentru o asemenea poziţie este cuprins între 2.000 şi 3.000 de euro net, lunar. „Pretenţiile materiale au fost chiar mai mici decât ale fostului manager din zona de transfer pricing, ceea ce este foarte sustenabil pentru organizaţie“, a spus Şuşnea.

