Comisia de Urbanism a Primăriei generale a aprobat PUZ-ul spitalului „Sfântul Vasile cel Mare”

astăzi, 14:31 Autori: Nicolae Oprea , Mediafax

Potrivit acestui PUZ, se va resistematiza complet întreaga zonă (Şoseuaua Bucureşti –Târgovişte nr. 10) prin reglementarea traficului prin drumuri noi, cu două benzi pe sens, intersecţii şi sensuri giratorii noi, potrivit reprezentanţilor primăriei sector 1.

Planul Urbanistic Zonal (PUZ), necesar construirii spitalului „Sfântul Vasile cel Mare” din Sectorul 1 al Capitalei, a fost avizat favorabil, în unanimitate, în şedinţa de miercuri, de către membrii Comisiei de Urbanism cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti., potrivit unui comnicat al Primăriei Sectorului 1.

„În plus, va fi amenajată o staţie de metrou la intrarea în spital şi un parc în zona verde din vecinătatea unităţii medicale”, se arată într-un comunicat remis, miercuri, de Primăria Sectorului 1.

Următorii paşi pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal sunt obţinerea celorlalte avize şi votul final în plenul Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

Primăria Sectorului 1 a anunţat, luni, că, în octombrie 2023, pe Şoseaua Bucureşti – Târgovişte, va funcţiona un nou spital care se va numi „Sfâtul Vasile cel Mare”. Investiţia este de 300 de milioane de euro, iar aici vor fi relocate „Floreasca” şi Spitalul de Arşi.

„În momentul de faţă am terminat studiul de prefezabilitate şi am început demersurile pentru PUZ, şi sperăm că va fi votat de către consilierii generali undeva în luna mai. Construcţia în acea zonă va începe în octombrie 2019, iar acest spital va avea un număr de 1.015 paturi, plus 100 de paturi la primiri urgenţe. Aici vor fi relocate trei spitale. Toată investiţia va fi suportată de Primrăria Sectorului 1, iar după calculele noastre va fi în jur de 300 de milioane de euro, dar poate să şi depăşească. Sperăm ca în 4-5 ani să se termine”, a declarat, luni, primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, care a mai precizat că va preda acest spital „la cheie” Ministerului Sănătăţii.

Potrivit reprezentanţilor Primăriei Sectorului 1, noul spital va avea 37 de săli de operaţie, 60 de linii de gardă, o maternitate, două heliporturi şi 7,2 hectare de teren. Aici vor fi relocate Spitalul Floreasca, Spitalul de Arşi precum şi Institutul Naţional pentru Sănătatea mamei şi Copilului, „Alessandrescu-Rusescu”.

„În afară de salarii, medicii au nevoie şi de un loc de muncă civilizat. Este extraordinar că primăria finanţează integral construcaţia acestui spital şi dotarea cu echipamente medicale. De ce trebuie relocate cele trei spitale? Floreasca este într-un spaţiu închis, nu mai poate fi extins, iar circuitele funcţionale sunt greu de obţinut în acest moment. Mai mult, aparţinătorii care vin la Floreasca nu au loc de parcare, nu au loc să se mişte în jurul spitalului. Floreasca preia în jur de 350 de urgenţe pe 24 de ore, la un număr de 34 de posturi, iar timpii de aşteptare sunt foarte mari şi de acolo apar nemulţumiri”, a declarat şi ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea.