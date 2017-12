Producătorul berii Zimbru din Oneşti a cumpărat hotelul de trei stele Mirage din Snagov

astăzi, 15:41 Autor: Mădălina Panaete

Albrau Prod, unul dintre cei mai mari producători independenţi de bere de pe plan local, a cumpărat în acest an hotelul de trei stele Mirage din Snagov, investiţia ridicându-se la 2,1 milioane de euro, conform informaţiilor furnizate ZF de către reprezentanţii Albrau.

Unitatea de cazare era deţinută de către compania Antreprenor SA, aflată în reorganizare. Conform informaţiilor de la Registrul Comerţului, compania este controlată de Mihai Baltă, 56 de ani, care deţine aproape 70% din titluri. Restul acţiunilor sunt deţinute de către Gheorghe Lohan, Mihaela Irimia, Teodora Irimia şi compania Saturn Serv (15% din acţiuni), în spatele căreia se află Gheorghe Lohan, potrivit aceleiaşi surse.

Albrau Prod a achiziţionat unitatea în urma unei licitaţii publice, potrivit informaţiilor apărute în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă (BPI). Licitaţia a fost organizată pentru vânzarea fondurlui de comerţ al societăţii compus din terenuri, construcţii, investiţii în curs, echipamente tehnologice, aparatură, mijloace de transport, mobilier, precum şi obiecte de inventar.

„Licitaţia a fost câştigată de către Albrau Prod SA care a adjudecat bunul în contul creanţei la valoarea de 19,8 milioane de lei”, se arată în documentul citat.

Acţionariatul Albrau Prod SA (firmă înregistrată în Bucureşti) este firma LVI Serv SA şi Ciobanu Vasile, potrivit celor mai recente date. Informaţiile de pe site-ul propriu arată că din grupul LVI Serv fac parte Albrau, centrul comercial Victoria Shopping Center şi hotel Dobru. Astfel, achiziţia hotelului Mirage nu este singura investiţie în domeniul imobiliar realizează de către acţionarii producătorului de bere.

Albrau Prod este unul dintre puţinii producători independenţi de bere care au mai rămas pe piaţa locală chiar într-o perioadă în care marile multinaţionale precum SABMiller (care ulterior a vândut operaţiunile locale către Asahi), Heineken, Star Bev (care a deţinut Bergenbier, preluat ulterior de Molson Coors) cumpărau fabrică după fabrică. Albrau Prod şi-a început activitatea în 1992 şi are în portofoliu mărci precum Albrau sau Zimbru, ultima având o istorie de peste 170 de ani. În plus, producătorul realizează şi mărci private pentru marile reţele de magazine.

Compania aşteaptă în acest an o cifră de afaceri de 7,2 milioane de euro, similar cu nivelul de anul trecut., conform informaţiilor furnizate de către reprezenţii producătorului. Compania are 91 de angajaţi şi are o fabrică în Oneşti (jud. Bacău).