Motivele din spatele fugii lui Radu Mazăre: Sunt ŢINTA statului paralel. Nu am şansa la o justiţie corectă/ Mazăre a lăsat un MESAJ avocaţilor săi. Ce spune despre revenirea în ţară

ieri, 19:28 Autor: Mediafax

Într-o scrisoare adresată avocaţilor Focsa Ioana şi Barbacioru Tiberiu, Radu Mazăre scrie că este ţinta statului paralel şi nu va beneficia în ţară de o justiţie independentă, motiv pentru care cere azil politic în Madagascar. Mazăre susţine că va reveni doar când va exista o justiţie reală.

Redăm integral scrisoarea adresată apărătorilor săi:

"In vederea informarii tuturor autoritatiilor interesante din Romania

Modalitatea in care statul Roman, prin intermediul structurilor de forta si justitie ma cerceteaza abuziv, nu tine cont de legiile in vigoare, incalca cu buna stiinta deciziile Curtii Constitutionale, dovedeste ca sunt in continuare o tinta politica, a statului paralel, care trebuie eliminata prin orice mijloace.

In anul 2017 am fost pus sub acuzare de DNA Constanta in patru noi dosare penale in care am calitatea fie de suspect, fie de inculpat, acuzatiile fiind de abuz in serviciu sau complicitate la abuz in serviciu.

Dosar 281/P/2015

- doua infractiuni de abuz in serviciu

- o infractiune de tentativa la abuz in serviciu

Sunt acuzat ca s-au efectuat doua schimburi de terenuri intre Municipiul Constanta si persoane fizice la o valoare nefavorabila Municipiului Constanta. Precizez ca evaluarea terenului a fost facuta de un evaluator selectat in baza unei proceduri de licitatie. Oportunitatea schimburilor a fost decisa de Consiliul Local (C.L.) in baza hotararilor de Consiliu Local Municipal (H.C.L.M.). Valoarea terenurilor a fost insusita in numele si pentru C.L. de comisia de vanzare special constituita de C.L. prin H.C.L.M. din care eu nu fac parte. In cazul schimburilor de teren, valorile terenurilor au fost insusite direct de C.L. Toate H.C.L.M-urile aferente sunt in vigoare, au fost semnate pentru legalitate de secretarul C.L. si contrasemnate de prefect. Dupa semnarea documentelor de catre toti functionarii Primariei cu atributi in domeniu, actele au fost verificate si semnate de notar, ultimul care si-a pus semnatura fiind Primarul.

Citiţi articolul integral pe Mediafax.ro