Preşedintele instanţei supreme, după întâlnirea cu Timmermans: S-a discutat despre revocarea lui Kovesi şi legile justiţiei

astăzi, 16:01 Autor: Andreea Traicu

Preşedintele instanţei supreme, Cristina Tarcea, a declarat, după întâlnirea cu prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, că printre subiectele atinse au fost revocarea Codruţei Kovesi, legile justiţiei şi atacurile asupra justiţiei.

"Printre altele, s-a discutat şi despre acest subiect (n.r. revocarea Codruţei Kovesi)", a spus preşedintele instanţei supreme.

Întrebată dacă un punct al discuţiei s-a referit la atacurile la adresa justiţiei, Tarcea a spus: "Tot în trecere, s-a discutat şi despre acest aspect. Ce m-a impresionat a fost că subiectul nu a fost deschis de noi, ci de reprezentantul Comisiei Europene".

Un alt subiect discutat, potrivit preşedintelui instanţei supreme, a fost referitor la stadiul legilor justiţiei.

"Am rămas chiar surprinsă cât de multe a înţeles şi cât de multe cunoştea despre toate discuţiile din toate mediile din România. Eu, în cadrul discuţiei de astăzi, nu am făcut altceva decât să expun exact parcursul legilor justiţiei, cu toate incidentele de parscus sau nu, şi am arătat că suntem în procedura post control constituţional şi urmează să vedem procesul legislativ", a declarat preşedintele ÎCCJ.

Referitor la o eventuală modificare a formei legilor justiţiei, Tarcea a spus: "Nu mai am încredere în nimic. Ultima vizită a domnului Timmermans în România a fost anul trecut, în februarie, după ordonanţa 13".

În ceea ce priveşte efectele vizitei vicepreşedintelui Comisiei Europene, preşedintele ÎCCJ a declarat: "Nu ştiu ce efect ar putea avea, ştiu doar ce ar trebui să fie. Suntem stat membru UE şi cred că în toată evoluţia societăţii noastre, indiferent de palier, ar trebui să ţinem seama de toate standaredele europene şi de recomandările celor care au mai multă expertiză în ce priveşte societatea democrată".

Prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, s-a întâlnit cu procurorul general Augustin Lazăr şi cu şefii de Parchete, discuţiile având la sediul Reprezentanţei Comisiei Europene.

La discuţiile de la Reprezentanţa Comisiei Europene au fost prezenţi Laura Codruţa Kovesi, procurorul lef al DNA, Augustin Lazăr, procurorul general, Daniel Horodniceanu, şeful DIICOT, Cristina Tarcea, şefa ÎCCJ, Simona Marcu, şefa CSM şi Codruţ Olaru, vicepreşedinte CSM.

Întâlnirea vine în contextul în care ministrul Justiţiei Tudorel Toader a cerut revocarea procurorului şef al DNA, iar membrii Secţiei de Procurori din CSM au dat aviz negativ.

Decizia îi va aparţine preşedintelui Klaus Iohannis care poate respinge sau admite cererea de revocare.