Prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, după întâlnirile de la Bucureşti: Dezinformarea nu va mai fi o scuză pentru că vom fi în contact direct

astăzi, 16:00 Autor: Petriana Condrut

Prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat joi, la Bucureşti că instituţia pe care o reprezintă este foarte bine informată, iar scuza că nu ar exista o bună informare nu va mai exista pe viitor, deoarece va exista un contact direct.

"Vreau să evit orice fel de neînţelegere şi de aceea am stabilit că vom avea contacte directe cu instituţiile implicate şi tocmai pentru că se depun eforturi intense mari, suntem bine informaţi, putem fi mai bine informaţi dar nu am avut impresia că nu am fost informaţi. (...) Motivul pentru care suntem în contact direct, ca preşedintii Camerelor să mă sune direct când au impresia că nu am înţeles . Să meargă în presă dacă vor, dar să mă sune pentru că merge mai bine dacă vorbim direct", a declarat Frans Timmermans.

Acesta a mai spus că există o echipă bună a Comisiei Europene la Bucureşti şi mereu va informa corect.

Declaraţiile vin în contextul în care Liviu Dragnea a acuzat reprezentanţa Comisiei Europene la Bucureşti de dezinformare cu privire la declaraţiile Vioricăi Dăncilă, în perioada preluării mandatului.