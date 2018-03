Şeful Poliţiei Române, Cătălin Ioniţă: Avem în lucru aproape 1,6 milioane de cauze sub coordonarea procurorilor

"Activitatea Ministerului Public, performanţele obţinute şi aspectele pe care astăzi le evaluaţi nu pot fi desprinse de munca pe care poliţiştii cu atribuţii de poliţie judiciară o fac sub coordonarea procurorilor sau prin delegare din partea acestora. Recent, am finalizat o evaluare a situaţiei din Poliţie şi aş vrea să vă vorbesc despre ceea ce înseamnă munca poliţiştilor alături de procurori. Volumul de muncă în instrumentarea cauzelor penale este unul consistent, Poliţia având în lucru aproape 1,6 milioane de cauze sub coordonarea procurorilor. Acest volum impresionant de activităţi s-a derulat în condiţiile în care numărul de poliţişti a scăzut semnificativ în anii 2016 şi 2017", a declarat Cătălin Ioniţă, la prezentarea rapotului de activitate al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PÎCCJ) pe anul 2017.

El a adăugat că de-a lungul timpului a avut o relaţie instituţională foarte bună cu Parchetele şi că buna colaborare va fi şi pe viitor o prioritate a Poliţiei Române.

"În toată activitatea mea, atât ca poliţist, şef al Direcţiei Generale Anticorupţie, şi Inspector General al Poliţiei Române, am avut o relaţie instituţională excelentă cu Parchetul General şi cu structurile specializate ale acestuia. Cooperarea instituţională reprezintă o prioritate pentru Poliţia Română. Reuşitele şi eşecurile poliţiei judiciare se reflectă în mod direct în rezultatele Ministerului Public, iar noi, poliţiştii, cunoaştem foarte bine problemele cu care vă confruntaţi, pentru că ele sunt în aceeaşi măsură şi problemele noastre. Ştiu că este nevoie de oameni profesionişti şi motivaţi pentru a lupta în mod eficient cu criminalitatea, iar pregătirea şi formarea unui profesionist, în adevăratul sens al cuvântului, necesită atât efort, cât şi timp. Un obiectiv al mandatului meu este acela de a acoperi posturile libere, însă nu doar numeric, ci prin oameni profesionişti, dedicaţi muncii, astfel încât echipa procuror-poliţist să răspundă eficient nevoii de siguranţă a societăţii", a completat Cătălin Ioniţă.