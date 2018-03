Ce înseamnă advertising în HoReCa şi cum arată realitatea antreprenorială din România? Interviu cu Florin şi Claudia Maxim, fondatorii agenţiei Smite

După ce anul trecut a lansat Hospitality Culture Insitute, 2018 este despre video marketing. Florin Maxim, Managing Partner Smite, si Claudia Maxim, Client Service Director, povestesc despre ce înseamnă advertising în Horeca, despre primul research de food service naţional, despre cea mai mare conferinţă a ospitalităţii şi despre profit sharing.

Smite aniversează 10 ani anul acesta. Este compania în punctul în care vă aşteptaţi să fie?

Florin Maxim: Este. Din punct de vedere al proiectelor şi clienţilor. După 10 ani suntem full service în adevăratul sens al cuvântului şi avem o echipă stabilă. Sigur că altfel este departe de viziunea din 2008. Atât eu cât şi Claudia venim din companii mari astfel că imaginea asupra unui business era alta. Astăzi trăim realitatea antreprenorială din România cu toate ale ei.

Ce a însemnat 2017 pentru Smite? Ce urmează?

Claudia Maxim: Am trecut la spoturi tv, am dezvoltat foarte mult digitalul. 2017 e anul în care şi-a luat zborul de acasă şi copilul mai mic, Hospitality Culture Institute. Şi am pus bazele video marketing-ului, anul acesta urmând a se materializa într-o nouă agenţie.

În 2017 am avut curaj să ne uităm în oglindă într-un program de coaching sistemic condus de Mugurel Stan. Am descoperit extrem de multe despre noi şi locul în care ne dorim să fim. Iar anul acesta profitul Smite se va împărţi în procent de 10% între toţi angajaţii. Alţi 10% vor fi direcţionaţi către o cauză socială pe care o vor alege împreună la final de an. Este un proiect de suflet, un fel de karma antreprenorială.

Ce este şi ce face Hospitality Culture Institute?

Florin Maxim: Hospitality Culture Institute (www.hospitalityculture.ro) înglobează toată expertiza şi experienţa noastră în domeniul ospitalităţii. În sfârşit ne-am asumat această caracteristică unică în peisajul publicitar românesc. Anul trecut, 2017, am dezvoltat o multitudine de proiecte unice in piaţă: o platformă video ce, în 5 luni, a ajuns lider de audienţă în sector – www.pe-plus.ro; prima ediţie a Conferinţei Naţionale a Ospitalităţii organizată împreună cu cea mai puternică asociaţie a restaurantelor, HORA; primul research independent de food service naţional finanţat în sistem crowd-funding; primele sesiuni de educaţie dedicate industriei. Anul acesta le continuăm cu noi ediţii şi lansăm şi primul festival la sfârşitul lunii mai.

Cum a reacţionat piaţa la primul research de food service?

Florin Maxim: Brandurile mari (printre care Coca Cola, City Grill, Pizza Hut, Jerry’s Pizza, Fratelli) s-au strâns imediat şi suntem siguri ca la următoarele valuri de research se vor alătura şi cele mai mici. Rezultatele sunt năucitoare - mulţi actori din această piaţă joacă efectiv în orb, inclusiv autorităţi.

Care este conceptul care stă la baza noii agenţii de video marketing şi cum se traduce acest trend din punct de vedere financiar pentru brandurile care aleg să îl folosească în campanii?

Claudia Maxim: Este ceva ce testăm deja de aproape un an atât împreună cu clienţii noştri pe proiecte punctuale cât şi cu pe-plus.ro, platforma video. Rezultatele sunt excepţionale. Folosirea materialelor video într-o strategie de comunicare multi-channel, în nişte locuri şi puncte de contact complet neaşteptate, aduce creştere de engagement şi conversii ce depăşesc 300%. Şi să nu mai vorbim de toată dragostea pe care o primim de la giganţii Facebook şi Google, a căror strategie este orientarea spre această zonă aproape exclusiv.

Florin Maxim: Însă ce este cu adevărat excepţional sunt costurile de producţie. Până acum clienţii fugeau de video pentru că e prea scump şi pentru că doar cîţiva puteau livra calitate. Această barieră s-a spart o data cu avansul tehnologiei foto/video şi astăzi Smite produce video de la 50 de euro până la producţii de zeci de mii de euro.

Dintr-odată, să ai mesaje video pe noul TV de pe mobil (Facebook şi Youtube) nu mai este deloc costisitor. Avem studio propriu, avem oameni, gândim, filmăm, edităm, promovăm, analizăm, reluăm.

