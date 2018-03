(P) WU Executive Academy dă startul înscrierilor

astăzi, 08:00 Autor: Publicitate

WU Executive Academy, parte a Universitatii de Economie si Afaceri din Viena – cea mai mare universitate de business din Europa – deschide sesiunea de inscrieri in programul Executive MBA Bucharest. Managerii, antreprenorii si reprezentanti ai ONG - urilor, romani si straini, care se vor inscrie pana la data de 31 martie, beneficiaza de early bird discount de 5% din valoarea totala a scolarizarii. Cursurile vor incepe in luna noiembrie 2018.

Programul de Executive MBA Bucharest desfasurat de WU Executive Academy in Bucuresti si Viena a fost desemnat „Cel mai bun program de Executive MBA din Romania” in 2008, 2010, 2014 si 2015 si se afla in top 100 programe EMBA la nivel mondial. In prezent, este singurul program triplu acreditat - EQUIS, AACSB si AMBA din Romania si se situeaza constant in top 3 al celor mai bune programe de Executive MBA din tara, in urma evaluarii primite din partea absolventilor in ultimii 11 ani. Succesul programului se datoreaza atat reputatiei profesorilor si universitatilor la care acestia predau, cat si celor 3 module internationale, desfasurate in Austria si USA, care ofera studentilor ocazia de a interactiona cu manageri din companii diverse, aflate fie in perioade de tranzitie, fie intr-o faza de globalizare a business-ului.

Un studiu realizat anul trecut in randul celor peste 260 de alumni ai EMBA Bucharest arata ca intr-un an de la finalizarea programului, 68% dintre absolventi au inregistrat un progres in cariera, iar in termen de trei ani, procentul celor care ocupa pozitii de top management a crescut de la 24% la 38%. De asemenea, numarul absolventilor care si-au lansat propria afacere s-a dublat, iar procentul celor care au in subordine peste 25 de angajati a crescut de la 38% la 69%.

“Programul Executive MBA Bucharest este conceput special pentru ca studentii sa poata face fata provocarilor din lumea reala, provocari cu care se confrunta managerii generali din industrii si afaceri foarte solicitante. Acesta ofera studentilor toate instrumentele necesare pentru a-si valorifica potentialul de a deveni lideri la nivel mondial, cu o profunda experienta si abilitati practice in management, strategie, organizare si finante. Cred ca managerii care se inscriu la programul nostru trebuie sa se astepte la o experienta intensa de invatare, dar care le va aduce un numar foarte mare de beneficii, precum extinderea orizontului de cunostinte si a retelei profesionale si avansarea in cariera.” a declarat Prof. Phillip C. Nell, directorul academic al programului Executive MBA Bucharest.

Programul include 14 module, desfasurate pe parcursul a 18 luni, in regim part-time, cursantii avand astfel posibilitatea de a-si continua activitatea profesionala. Acestui beneficiu i se adauga accentul deosebit pe latura practica, cu foarte multe studii de caz internationale de actualitate, tehnica de curs care incurajeaza interactiunea studentilor, organizarea de guest lectures, suportul tehnic pus la dispozitia cursantilor (ex: tableta de ultima generatie) si accesul online la biblioteca Universitatii de Economie si Afaceri din Viena. Programul Executive MBA Bucharest se adreseaza managerilor cu o experienta de minim 5 ani si care au inregistrat un progres solid in cariera.