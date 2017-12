Carmen Dan,despre dosarul deschis după ce a găsit un microfon în casă: Expertiza tehnică, finalizată

ieri, 18:46 Autori: Firuta Flutur , Mediafax

"Vă asigur că lucrurile nu stagnează şi că procuorul care se ocupă de această speţă, ajutat de poliţişti, fac verificările necesare şi lucrurile sper să se finalizeze cât de curând", a declarat Carmen Dan, la Antena 3.

Solicitată că comenteze dacă a fost audiată în acest dosar, ministrul Afacerilor Interne a refuzat să răspundă, motivând că este vorba despre informaţii care fac parte din dosar pe care nu le poate da.

Carmen Dan a mai spus că expertiza tehnică în această cauză a fost finalizată.

Parchetul General a deschis un dosar penal în cazul ministrului Carmen Dan pentru violare de domiciliu, după ce ministrul a găsit în casa sa un dispozitiv de ascultare ascuns într-o priză.

"Era un dispozitiv în perete. Nu era un dispozitiv la vedere pe care să îl poţi vedea în mod normal. Am considerat că este un aspect care are atribuţiile şi competenţa necesară. Am descoperit dispozitivul azi-după amiază, când am vrut să pun telefonul în priză. După-amiază. După şedinţa de Guvern. Dispozitivul nu era vizibil, consider că este o precizare importantă. La domiciliu este un spaţiul meu privat. Este un dispozitiv funcţional", a declarat Carmen Dan.

Ulterior, purtătorul de cuvânt al SRI, Ovidiu Marincea a afirmat că dispozitivul de înregistrare provine, din primele informaţii, din zona privată, fiind vorba de un "dispozitiv ieftin, care poate fi cumpărat cu 200-300 lei de pe orice site".