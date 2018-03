Coca-Cola rupe o tradiţie veche de 135 de ani şi intră pe piaţa băuturilor cu alcool

astăzi, 13:12 Autor: Ştefan Stan

Coca-Cola rupe o tradiţie veche de 125 de ani şi vrea să lanseze o băutură alcoolică. Experimentul, care va avea loc în Japonia, vine în condiţiile în care în Japonia creşte rapid apetitul pentru băuturile ”Chu-Hi” cu alcool, o specialitate locală, scrie Financial Times.

Noul pariu al Coca-Cola, pe care un executiv senior l-a descris ca "unic în istoria companiei”, va propulsa firma americană direct în piaţa extrem de competitivă de ”alcopop”, dominată de branduri japoneze precum Strong Zero, Highball Lemon sau Salt.

Planurile au fost anunţate de companie la patru luni după ce un analist de la Wells Fargo a speculat într-un raport că Coca Cola ar putea face o mişcare în direcţia băuturilor alcoolice.

Piaţa de Chu-Hi din Japonia are sute de arome diferite, şi, potrivit cifrelor raportate de companiile japoneze, firmele active în industrie au înregistrat creşteri între 5% şi 25% de la an la an.

Dozele de Chu-Hi au un procentaj de alcool între 3 şi 8%, un profil care le pune în competiţie cu berea şi care s-a dovedit atractiv în special pentru femei.

Mişcarea Coca-Cola în domeniul băuturilor cu alcool vine în condiţiile în care firma a întâmpinat dificultăţi în business-ul de băuturi cu bule.

România stă pe prima poziţie în estul Europei la consumul de băuturi cu bule per capita, cu circa 70 de litri.

Brandurile de băuturi carbonatate Pepsi şi Coca-Cola au împreună o cotă de circa 51% din categoria sucurilor „cu bule“, unde vânzările din chioşcuri, hipermarketuri şi supermarketurile trec de 70 de litri per capita, arată datele companiei de cercetare Euromonitor. Compania nu a luat în calcul vânzările din hoteluri şi restaurante. Cea mai mare pondere în totalul vânzărilor o are Coca-Cola, de 39%, fiind urmat de Pepsi cu 12%.