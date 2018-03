Antreprenori locali

Doi antreprenori din Bistriţa, 28 de milioane de euro din producţia de cabluri electrice

astăzi, 00:07 Autor: Mădălina Panaete

Producătorul de cabluri electrice RCB Electro 97 din Bistriţa (jud. Bistriţa-Năsăud), controlat de antreprenorii Călin Oniţă şi Francisc Kontra, a finalizat anul 2017 cu o cifră de afaceri mai mare cu circa 20% faţă de anul precedent, până la circa 127 mil. lei (aproape 28 mil. euro), conform calculelor ZF.

„Anul trecut a fost bun, am avut o creştere de circa 20% a cifrei de afaceri şi de 40% a profitului. Însă, pentru anul acesta nu ne putem face niciun plan. 2018 este cel mai imprevizibil an, nu ştim ce decizii va lua Guvernul în acest an. În principiu, vrem să ne stabilizăm businessul în acest an la aceeaşi valoare de anul trecut“, a declarat pentru ZF Călin Oniţă, directorul general şi asociat în cadrul RCB Electro 97. El afirmă că businessul companiei este strâns legat de evoluţia cuprului pe bursă. RCB Electro 97 este specializată în fabri­carea şi distribuţia de conductoare şi cabluri izolate. Acti­vita­tea de producţie se desfăşoară în două gale, având suprafeţe de circa 2.500 de metri pătraţi, conform datelor de pe site-ul companiei. De asemenea, compania mai are un depozit de materii prime şi produse finite de aproximativ 2.500 de metri pătraţi.

