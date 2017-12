Tradiţional românesc sub bagheta unui chef indian: Ashlie Dias a deprins, în cei opt ani de stat în România, toate – sau aproape toate – gusturile românilor şi a învăţat să gătească pe placul lor

ieri, 13:38 Autor: Alina-Elena Vasiliu

Ashlie Dias

Murăturile de bureţi şi vinetele murate, sarmalele în foi de varză, toba şi lebărul. Sunt felurile de mâncare preferate ale executive chef-ului de origine indiană de la hotelul Sheraton din Bucureşti. Şi nu doar că le savurează cu autenticitatea unui român neaoş, dar ştie să le şi pregătească el însuşi, deşi rădăcinile sale sunt la mii de kilometri distanţă de România sarmalelor şi a preparatelor din carne de porc.

Ashlie Dias a deprins, în cei opt ani de stat în România, toate – sau aproape toate – gusturile românilor şi a învăţat să gătească pe placul lor: la ceaun, cu ingrediente din grădinile şi curţile gospodarilor, feluri de mâncare încununate adesea cu ţuică, totul după reţete tradiţionale, aşa cum a învăţat de la un cioban pe care l-a vizitat în Bucovina, unde s-a îndrăgostit de carnea de berbecuţ.

„Tradiţia este ceea ce te menţine în societate”, crede Ashlie Dias. Aşa că nu face rabat de la nimic ce ar putea să-i aducă mai mulţi oameni mulţumiţi la masă.

Meniul pentru sărbători este deja stabilit încă dinainte de 1 decembrie şi tot cam de atunci au fost făcute şi comenzile pentru ingrediente. Evident, nu lipseşte carnea de porc, iar când Ashlie Dias povesteşte cum s-a gândit s-o pregătească, nu poţi decât să te rogi să vină Crăciunul mai repede.

„Vom avea şorici crocant şi carne fragedă de porc, lăsată în baiţ de bere. Pentru Crăciun avem deja 80 de rezervări făcute, din circa 140, cât e capacitatea restaurantului Avalon din hotelul Sheraton, iar pentru Revelion circa 80% este deja rezervat, acolo capacitatea fiind de 450 de persoane în toate restaurantele din hotel”, spunea Ashlie Dias la jumătatea lunii decembrie.

Mulţi dintre clienţi au deja experienţa brunch-urilor de weekend pe care tot bucătarul indian – venit la Sheraton în luna mai – le coordonează, începând din septembrie. Românii au prins uşor-uşor cultura americană a brunch-urilor şi aleg să vină sâmbăta sau duminica alături de familie sau prieteni pentru a se delecta cu preparatele la care bucătarii se gândesc şi încep să muncească încă de luni sau marţi. Atracţia acestor mese sunt ocaziile în care clienţii pot vedea cum sunt gătite preparatele pe care le comandă (sesiuni de live cooking), dar şi felurile de mâncare gata făcute, precum sushi, fructe de mare, foie gras, homar sau brânzeturi. Uneori, în brunch-urile de la Sheraton, oferta cuprinde feluri de mâncare specific indiene.

„Am avut recent un preparat indian în meniu: pork vindaloo, tradiţional în zona de vest a Indiei. Carnea de porc este tăiată cubuleţe şi lăsată într-un amestec de sare, ardei iute, ghimbir, boia, usturoi, cuişoare, scorţişoară, coriandru, chimion. Peste carne se adaugă apoi oţet şi se pune totul într-un ceaun”, povesteşte chef-ul.

Şi chiar dacă România l-a adoptat, se pare, aproape complet în cei opt ani de când stă pe meleagurile noastre, Ashlie Dias nu poate să nu-şi amintească de mesele de Crăciun ale copilăriei sale. Deşi soarele din decembrie din Mumbay nu are nimic de-a face cu gerul sărbătorilor de iarnă din Bucureşti.

„Crăciunul este de fapt o poveste. De Crăciun, în India se fac cornuleţe umplute cu nucă de cocos şi prăjite. Am ajutat-o mulţi ani pe mama să le facă, pe vremea când stăteam acasă. În India, de sărbători, dacă mergi în vizită la cineva acasă, trebuie să-i duci un platou cu prăjituri făcute în casă. Când se restituie platoul, se pune zahăr în el, pentru că platoul nu se dă niciodată gol”, îşi aminteşte Ashlie Dias.

A plecat de acasă în urmă cu 20 de ani, iar de atunci nu a mai făcut decât un singur Crăciun alături de mama lui. Paşii – şi pasiunea pentru bucătărie – l-au purtat la propriu în jurul lumii, ajungând să gătească în mai multe locuri din Statele Unite ale Americii – precum San Francisco, Hawaii, New York, Miami, dar şi în oraşe europene, precum Lyon-ul franţuzesc. A ajuns la concluzia că, în linii mari, toţi oamenii sunt la fel şi că doar cultura este cea care îi diferenţiază.

„În 2018, voi merge în Japonia, ca să studiez gastronomia de acolo. Când înveţi mai mult despre un loc, înţelegi mai bine gastronomia specifică. În Hawaii, de exemplu, am găsit multe influenţe japoneze. Ce îmi place cel mai mult în meseria mea este că pot să încerc în fiecare zi altceva”, spune Ashlie Dias.

Crezul lui este că, în bucătărie, nu găteşti niciodată doar pentru acum, ci pentru zilele de mâine şi cele viitoare, când oamenii, dacă sunt mulţumiţi de ceea ce le-ai oferit prima dată, vor reveni mereu pentru un răsfăţ gastronomic.