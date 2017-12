Primăriile pot cere încă din ianuarie banii pentru cadastrul general, suma creşte la 155.000 de lei

ieri, 18:58 Autori: Dan Straut , Mediafax

Potrivit ANCPI, în 2018, primăriile vor putea încheia contracte de finanţare cu Oficiile de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) pentru realizarea cadastrului general începând cu luna ianuarie, spre deosebire de anii precedenţi, când semnarea contractelor a început abia în lunile iunie (2017), respectiv august (2016).

Deşi prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului potrivit cărora ANCPI va funcţiona în regim de autofinanţare vor intra în vigoare abia pe data de 1 ianuarie 2018, conducerea instituţiei a luat deja mai multe măsuri pentru accelerarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023 (PNCCF). Astfel, recent a fost supus consultării publice proiectul de Ordin privind modificarea şi completarea Procedurii şi modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 819/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

„Cea mai importantă modificare adusă actului normativ constă în descentralizarea procesului de recepţie şi decontare a lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. Practic, din 2018, lucrările vor fi verificate doar de oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară, fără ca prestatorii să mai aştepte aprobarea de la ANCPI”, se arată în comunicat.

„Ne dorim să putem respecta promisiunea făcută în 2015, atunci când am lansat Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară: să înregistrăm, gratuit pentru cetăţeni, toate imobilele de pe teritoriul României în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară până în 2023. Iar autofinanţarea este, aşa cum am mai spus, singura metodă care poate garanta finalizarea procesului de înregistrare sistematică a imobilelor în termenii propuşi. În acest scop, am decis să majorăm suma alocată anual fiecărei unităţi administrativ-teritoriale. Astfel, în 2018, fiecare primărie care va încheia contract de finanţare cu OCPI-urile va primi 155.000 de lei”, a declarat Radu-Codruţ Ştefănescu, preşedinte-director general al ANCPI.

În prezent, 37 de comune sunt cadastrate integral, iar în alte 186 se desfăşoară lucrări de cadastru general la nivelul întregii unităţi administrativ-teritoriale (UAT). Totodată, în aproape 2.000 de UAT-uri din mediul rural sunt în desfăşurare lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în cadrul PNCCF.

În 2017, au fost înregistrate gratuit în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară peste 385.000 de imobile. Suma alocată în acest an de ANCPI pentru contractele de finanţare a fost de peste 400 de milioane de lei, iar fiecare primar care a solicitat finanţare a primit 150.000 de lei, faţă de 135.000 de lei în 2016. Pentru a beneficia de aceste fonduri, primăriile au încheiat un contract de finanţare cu Oficiile de Cadastru din judeţ. Contractele sunt multianuale, ceea ce înseamnă că primăriile nu pierd banii dacă nu finalizează lucrările până la sfârşitul anului.

PNCCF a fost lansat în anul 2015 şi va fi finalizat în 2023. Scopul Programului este deschiderea cărţilor funciare pentru toate imobilele din România, fără nici un fel de costuri pentru cetăţeni, persoane fizice sau juridice.