Tranzacţiile cu afaceri ale anului 2017, de la imobiliar la tehnologiile de ultimă oră

ieri, 16:08 Autori: Dan Straut , Mediafax

Cele mai recente studii pe tema fuziunilor/achiziţiilor din acest an arată că piaţa a trecut pragul de trei miliarde de euro, valoarea totală triplându-se faţă de 2016, cu o creştere de cel puţin 20% a numărului tranzacţiilor.

„În ceea ce priveşte numărul tranzacţiilor, centralizându-le şi pe cele cu valoare nedeclarată, au fost anunţate 28 de achiziţii - în medie, câte două în fiecare săptămână. Faţă de perioada similară a anului trecut, valoarea tranzacţiilor s-a triplat, iar numărul lor a crescut cu 20%”, se arată într-un studiu al Deloitte, care analizase însă doar evoluţiile din primele nouă luni. În acea perioadă, valoarea medie a unei tranzacţii a fost de 56 de milioane de euro, evidenţiind tendinţa de creştere a valorii tranzacţiilor.

Astfel, achiziţia complexului hotelier Radisson de către Revetas Capital, pentru suma de 177,5 milioane de euro, a fost una dintre cele mai mari tranzacţii din turism.

În sectorul energetic, se remarcă achiziţia pachetelor minoritare deţinute de Fondul Proprietatea în subsidiarele sale de către Electrica, în valoare de 165 de milioane de euro.

În sectorul telecom, cumpărarea de către Digi Communications a unei subsidiare a firmei maghiare Invitel a fost una din puţinele achiziţii internaţionale încheiate de o firmă românească, notabilă mai ales dată fiind valoarea ei de 140 de milioane de euro.

În sectorul serviciilor financiar-bancare, achiziţia Băncii Româneşti (deţinută de National Bank of Greece) de către OTP Bank (Ungaria), cu o valoare vehiculată a fi de aproximativ 100 de milioane de euro, a fost cea mai mare tranzacţie bancară din ultimii doi ani. Ar putea fi însă curând depăşită, având în vedere stadiul avansat al negocierilor prin care Banca Transilvania va prelua Bancpost.

Sectorul tehnologic a oferit surpriza anului chiar în luna decembrie: fondul de investiţii Vitruvian Partners, cu sediul în Marea Britanie, a cumpărat 30% din acţiunile producătorului român de soluţii de securitate cibernetică Bitdefender, tranzacţia evaluând compania românească la 600 de milioane de dolari. Bitdefender are peste 1.300 de angajaţi, iar 40% din vânzările companiei sunt pe piaţa nord-americană, una dintre regiunile cu cele mai mari creşteri.

Tranzacţia anului în medicina privată a fost cea prin care MedLife a preluat spitalul şi clinicile Polisano. Părţile nu au precizat la ce sumă se ridică tranzacţia.

Iar în sectorul farmaceutic tranzacţia anului a fost cea prin care cehii de la Penta Investments au devenit proprietarii farmaciilor Punkt şi Sensiblu, dar şi ai distribuitorului Mediplus Exim. Tranzacţia este evaluată la 350-400 de milioane de euro şi aşteaptă acum acordul Consiliului Concurenţei. Grupul A&D Pharma - care cuprinde distribuitorul Mediplus Exim şi farmaciile Sensiblu şi Punkt - este controlat de Walid Abboud, Roger Akoury, Ludovic Robert şi Michel Eid. Compania este liderul pieţei de distribuţie de medicamente prin compania Mediplus Exim şi cel de-al doilea jucător din piaţa de retail de profil cu reţelele Sensiblu şi Punkt. Împreună, cele două au afaceri de 5,7 miliarde de lei (1,3 miliarde de euro) şi un profit brut cumulat de 152 de milioane de lei. Cehii de la Penta Investment au realizat mutarea prin intermediul lanţului de farmacii Dr.Max, activ pe mai multe pieţe, respectiv Cehia, Slovacia, Polonia, Serbia şi Italia. Dr.Max operează deja 31 de farmacii în România de la preluarea reţelei de farmacii Arta, în luna iunie a acestui an.

Trecând în sectorul pieţei de birouri şi centre de afaceri, tranzacţia anului 2017 a fost cea prin care fraţii Pavăl, acţionarii Dedeman, au cumpărat pentru 164 de milioane de euro clădirile office ale AFI Park de lângă mallul AFI Cotroceni din Bucureşti. Dragoş Pavăl, antreprenorul care controlează reţeaua de bricolaj Dedeman, a semnat cu israelienii de la Africa Israel acordul pentru achiziţia clădirilor de birouri AFI Park 1-5, aceasta fiind considerată cea mai mare tranzacţie realizată vreodată pe piaţa românească de birouri. Tranzacţia este împărţită în două, Dedeman preluând pentru început clădirile AFI Park 1, 2 şi 3 contra sumei de 86,5 milioane de euro.

Tot în 2017 a avut loc o tranzacţie remarcabilă şi în sectorul naval: Damen Shipyards Group a încheiat un contract cu Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) pentru achiziţionarea cotei sale majoritare în şantierul naval Daewoo Mangalia Heavy Industries (DMHI). „Şantierul naval Mangalia, situat pe coasta de est a Mării Negre, are o suprafaţă de 980.000 de metri pătraţi, are trei uscătoare cu o lungime totală de 982 de metri şi un spaţiu de prindere de 1,6 kilometri. Docurile, cu o lăţime cuprinsă între 48 şi 60 de metri, vor asigura Damen capacitatea de a satisface cele mai mari nave şi structuri maritime. Ca atare, această mişcare reprezintă o completare strategică a portofoliului actual al şantierului naval al Damen”, a menţionat compania, la momentul cumpărării şantierului de la Mangalia. Damen deţine deja un şantier naval în România, la Galaţi - în prezent, cea mai mare unitate grupului. Potrivit Damen Shipyards Group, autorităţile de concurenţă din România au aprobat deja tranzacţia avută în vedere. În plus, „se organizează reuniuni constructive cu Guvernul României în legătură cu viitoarea cooperare în Mangalia şi dezvoltarea ulterioară a industriei construcţiilor navale din România”. Şantierul naval Daewoo din Mangalia a fost înfiinţat în 1997 ca un joint-venture între Daewoo şi Şantierul Naval 2 Mai Mangalia.

În domeniul aplicaţiilor pentru telefonia mobilă, surpriza anului a fost tranzacţia de peste 10 milioane de euro prin care fondatorii Clever Taxi au vândut compania dezvoltatoare către mytaxi, care are în spate gigantul Daimler. Prin Clever Taxi, în şase ani de zile au fost comandate peste 40 de milioane de călătorii cu taxiul în 20 de oraşe din România. „Este o tranzacţie de 8 cifre, în euro. Dezvoltatorul mytaxi a cumpărat toate acţiunile Clever Tech, compania din spatele platformei Clever Taxi”, a declarat, în cadrul unei întâlniri cu media, Mihai Rotaru, cofondator şi CEO al Clever Tech. La momentul vânzării, acţionarii companiei româneşti erau Mihai Rotaru - 29,8%, Alexandru Dumitru - 29,8%, Bestjobs Recrutare (Călin Fusu) - 34,1% şi Andrei Pitiş - 6,1%. Luând în calcul valoarea anunţată a tranzacţiei, fiecare dintre cei doi fondatori a obţinut câte 3 milioane de euro, compania lui Fusu - puţin peste 3 milioane de euro, iar Andrei Pitiş aproape 1 milion de euro.

Pentru 2018, analiştii se aşteaptă la o înteţire a fuziunilor şi achiziţiilor, în contextul în care oportunităţile de afaceri vor fi şi mai mari, dar şi mai urgente din punctul de vedere al necesităţii de a fi fructificate.