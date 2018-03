INTERVIU

Şeful L’Oreal România: Pentru noi, 2017 a fost cel mai bun an din istoria de 20 de ani a companiei pe piaţa din România

astăzi, 00:08 Autor: Cristina Rosca

Afacerile L’Oreal România au crescut anul trecut cu peste 10%, apropiindu-se de 350 mil. lei, conform estimărilor ZF. Pentru acest an oficialii companiei afirmă că şi-au bugetat o nouă creştere de două cifre.

Pentru L’Oreal 2017 a fost cel mai bun an de până acum, din istoria de 20 de ani a companiei pe piaţa din România. Am câştigat cotă de piaţă pe toate categoriile de produse, toate diviziile şi pe toate brandurile importante“, spune Gilles An toine, executivul francez care conduce de circa şase ani businessul local al gigantului L’Oreal.

