(P) Conceptul GDPR 360, o abordare completa a regulamentului UE

Conceptul GDPR 360, o abordare completa a regulamentului UE

Joi 22 Feb 2018 am participat in calitate de partener principal la evenimentul Automation Experience.



Automation Experience a fost un eveniment ofertant, pe parcursul caruia au fost scoase in evidenta subiecte care au vizat tendinte si noutati din sfera solutiilor de procesare a datelor si documentelor, in contextul unuia dintre cele mai actuale subiecte si anume regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia datelor cu caracter personal.



Cu aceasta ocazie, am prezentat servicii si solutii de automatizare fluxuri de documente si am lansat conceptul GDPR 360, o abordare completa, o transpunere a legislatiei in solutii de automatizare si management al datelor si documentelor.



Conceptul GDPR 360 a venit pe fondul propriei noastre nevoi si din dorinta de a aduce claritate partenerilor nostri, prin oferirea de informatii referitoare la impactul acestui regulament.

Cosideram ca la aceasta data aducem clientilor nostri una dintre cele mai complete si corecte abordari asupra modului in care se gestioneaza analiza si derularea continua a prevederilor regulamentului GDPR si conformitatea cu acesta.



Interviu Doru VIJIIANU - Director General Zipper Romania

https://youtu.be/0ezkmkCXhBI



In opinia noastra aplicarea GDPR este mai mult decat aplicarea unei legi, este o transformare culturala a organizatiilor prin modul in care fiecare dintre noi va trata confidentialitatea, integritatea si disponibilitatea datelor cu caracter personal.



Interviu Adriana RADULESCU - Director Operational Zipper Romania

https://youtu.be/sueFxP6MptI



Alaturi de leaderi in domeniul automatizarii si prelucrarii datelor, precum Ernst & Young sau SAS, ne-am bucurat sa abordam subiecte interesante: automatizarea documentelor, robotics sau contextual search, modul in care acestea sunt influentate de dezvoltarea tehnologica si impactul asupra mediului de business si al societatii in general.



A fost un prilej bun sa transmitem mesajul nostru catre persoanele de decizie, atat din mediul public cat si privat, referitor la beneficiile implementarii solutiilor de automatizare date si documente potrivite pentru afacerile lor, a faptului ca sunt responsabili de aceste schimbari inainte de a fi nevoiti sa le faca.



Interviu Judit FEKETE - Director IT Zipper Romania

https://youtu.be/iy1IKaFk0mk



Impactul solutiilor si serviciilor prezentate, sunt insasi garantia a unei decizii potrivite:



- Cresterea cu 300% a eficientei personalului prin utilizarea solutiilor de automatizare

- Reducerea cu peste 50% a timpului de procesare al documentelor

- Reducerea cu pana la 90% a procesarii manuale a datelor din documente

- Accesarea rapida si controlata a documentelor in orice moment, de oriunde

- Economisirea substantiala de timp si de bani prin utilizarea solutiilor de automatizare

- Instrumente de lucru pentru analiza si implementarea GDPR



Dorim sa multumim celor peste 180 de participanti, clienti existenti si potentiali, oameni de afaceri, persoane de decizie, influente in mediul de business din industrii precum bancar, asigurari, telecomunicatii, utilitati si administratie publica, care au aratat un real interes subiectelor prezentate si care au incredere sa apeleze la solutiile si serviciile oferite de Zipper.



Promitem ca vom continua sa impartasim din experienta noastra, din expertiza in prelucrarea a peste 1 miliard de metadate anual, sa crestem calitatea serviciilor prin procedurile interne si certificarile ISO si sa asiguram securitatea datelor prin cele 2 data center in Cluj si Bucuresti.

