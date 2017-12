Cine este J.C. Flowers, creierul din spatele fondului de investiţii cu acelaşi nume care a preluat Piraeus Bank România

ieri, 16:00 Autor: Alex Ciutacu

J. Christopher Flowers, fondator şi Managing Director al fondului de investiţii J.C. Flowers & Co, a reuşit, după un an de negocieri intense, să îşi facă intrarea pe piaţa bancară românească preluând subsidiara locală a Piraeus Bank de la banca grecească cu acelaşi nume.

Fondul de investiţii J.C. Flowers & Co se concentrează asupra sectorului de servicii financiare.

Cu o avere estimată de 1,13 miliarde de dolari, J. Christopher Flowers este un alumni al Harvardului, unde a studiat matematica.

În 1979, acesta s-a alăturat Goldman Sachs în 1979, devenind partener în 1988, înainte de a-şi încerca norocul pe cont propriu, zece ani mai târziu.

În 2000 J.C. Flowers a cumpărat o bancă japoneză controversată, Long Term Credit Bank, care trecuse în 1998 prin procesul de naţionalizare.

În 2001, acesta înfiinţează fondul de investiţii J.C. Flowers & Co.

În 2004, vinde Long Term Credit Bank sub numele de Shinsei Bank. În urma tranzacţiei, acţionarii au avut de câştigat 2,3 miliarde de dolari, potrivit Forbes.

În 2008, J. Christopher Flowers a ajutat ca şi consultant în fuziunea dintre Bank of America şi Merril Lynch.

Asset-urile totale ale fondului însumează 7,9 miliarde de dolari, iar acesta este împărţit în două divizii. Prima divizie este J.C. Flowers I LP, fond care gestionează 900 de milioane de dolari şi care a fost lansat în 2002, şi J.C. Flowers II LP, lansat în 2006, cu un capital de 7 miliarde de dolari.

Printre cele mai notabile activităţi de investiţii ale fondului, se regăsesc companii de servicii financiare precum Hypo Real Estate Group, Fox-Pitt Kelton Cochran Caronia Waller, Eurovita, MF Global şi altele.

Între fondul american de investiţii şi Piraeus Bank s-au purtat discuţii şi anul trecut, însă dealul a picat din cauza unor neconcordanţe legată de preţul tranzacţiei. Fondul a reluat însă negocierile şi a câştigat procesul de preluare în care s-a luptat cu grupul ungar OTP Bank.

J.C. Flowers a mai încercat să intre pe piaţa locală şi prin preluarea băncii Carpatica, însă şi acolo dealul a picat. Fondul voia să cumpere Piraeus Bank şi banca Carpatica şi să creeze un grup care să îi permită o vizibilitate mai mare pe piaţa bancară locală.

J. Christopher Flowers locuieşte în New York, este însurat şi are doi copii. Pe lângă diploma în ştiinţe, acesta are şi o diplomă în arte, tot în cadrul Universităţii Harvard.

În vârstă de 60 de ani, mogulul este pe locul 505 în topul miliardarilor din Statele Unite, pe locul 1.678 în topul global al miliardarilor şi pe locul 321 în topul Forbes 400.